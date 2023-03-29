Мобилизованные из Уфы отправились в зону СВО после 2-недельного отпуска

кадр сюжета: ГТРК «Башкортостан»

Сегодня, 29 марта, мобилизованные из Уфы отправились в зону специальной военной операции после 2-недельного отпуска. Об этом сообщила ГТРК «Башкортостан».

Бойцы выехали на службу со сборного пункта военкомата. Их провожали семьи – родители, жены, дети и друзья. С собой военнослужащие взяли часть гуманитарной помощи от организаций, неравнодушных людей, родных и близких.

Советник главы Башкирии Алик Камалетдинов на отправке отметил, что в ближайшее время в республику на отпуск приедет «следующая партия» мобилизованных.

Напомним, на сегодняшнем заседании в Курултае-Госсобрании руководитель региона Радий Хабиров заявил, что будет оценивать работу чиновников по тому, как те решают связанные с СВО вопросы.