В Уфе 16-летний подросток купил машину и попал в ДТП c Nissan Tеana

фото: ГИБДД Уфы

В Уфе 16-летний подросток купил машину на свои сбережения и попал в ДТП. Авария случилась вечером 28 марта. Об этом сообщила городская Госавтоинспекция.

По данным дорожной полиции, на улице Черниковской юноша за рулем «ИЖ ОДА» без госномеров врезался в Nissan Tеana, которая остановилась на красный сигнал светофора. В происшествии обошлось без пострадавших – досталось только машинам.

фото: ГИБДД Уфы

В беседе с инспекторами дорожной полиции подросток признался, что купил машину на свои деньги, «чтобы кататься по дворам». Его мать с сотрудником сказала, что сын приобрел авто в декабре, но она ничего об этом не знала.

Молодого водителя привлекли к административной ответственности за управление машиной без прав и отсутствие ее регистрации. «ИЖ» отправили на спецстоянку.

фото: ГИБДД Уфы

Кроме того, ГИБДД намерена направить собранные материалы в комиссию по делам несовершеннолетних, чтобы привлечь к ответственности родителей юноши за неисполнение обязанности по его воспитанию.