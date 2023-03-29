В Уфе впервые в 2023 году разлившаяся река подтопила дороги и садовые участки

фото: УГЗ

Утром 29 марта в Уфе зафиксировали первый в 2023 году случай подтопления дорог и садовых участков из-за разлива реки. Это произошло в СНТ «Восход-1» в Калининском районе, до него дошла вышедшая из берегов река Юрмаш.

– Подтоплена дорога, ведущая в СНТ, внутридворовые проезды и 45 приусадебных участков. В садах проживают 12 человек, в эвакуации не нуждаются, – передали в Управлении гражданской защиты.

фото: УГЗ

По словам местных, такое у них случилось впервые. Так, Александр Поляков, который живет в СНТ уже семь лет, отметил, что раньше просто «ручьи текли, но такого масштаба не было». У мужчины затопило баню, но в дома вода не зашла.

фото: УГЗ

В УГЗ назвали предполагаемую причину подтопления – изменение русла реки Юрмаш при строительство Восточного выезда и ледовый затор. Сейчас уровень воды в СНТ падает, однако профильные службы все равно собираются отсыпать временную дамбу, а также прочистить и углубить водоотводной канал.