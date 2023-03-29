В Башкирии 30 марта прогнозируют перепады температур с -6 до +12 градусов

В четверг 30 марта в Башкирии ожидаются перепады температур с минусовых до плюсовых отметок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, в четверг 30 марта, в Башкирии ожидаются перепады температур с минусовых до плюсовых отметок. Об этом говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в республике ожидается облачная погода с прояснениями и обойдется без осадков. Умеренный ветер восточного направления местами будет порывистым и усилится до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит -1, -6°. Днем столбики термометров покажут +7, +12°.

Ранее синоптики поделились прогнозом погоды на апрель, а на днях в Башкирии начался сезон половодья. Как оно продвигается в республике, читайте в нашем материале.