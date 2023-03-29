Часть Демского парка в Уфе затопило после реконструкции за 200 млн рублей

фото: mkset.ru

Часть парка в Демском районе Уфы затопило талыми водами после реконструкции стоимость в 200 млн рублей. На это 28 марта обратило внимание издание mkset.ru.

Под водой оказалась лесная прогулочная зона, на которой для передвижения гостей разложили поддоны. В зону подтопления большими лужами также попали спортивная площадка с тренажерами и настольным теннисом и площадка уличной библиотеки.

Напомним, Демский парк открылся после реконструкции в начале ноября прошлого года. Работы над ним велись с весны.