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НовостиОбщество29 марта 2023 11:39

Часть Демского парка в Уфе затопило после реконструкции за 200 млн рублей

Обновленное место отдыха открыли в ноябре прошлого года
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: mkset.ru

фото: mkset.ru

Часть парка в Демском районе Уфы затопило талыми водами после реконструкции стоимость в 200 млн рублей. На это 28 марта обратило внимание издание mkset.ru.

Под водой оказалась лесная прогулочная зона, на которой для передвижения гостей разложили поддоны. В зону подтопления большими лужами также попали спортивная площадка с тренажерами и настольным теннисом и площадка уличной библиотеки.

Напомним, Демский парк открылся после реконструкции в начале ноября прошлого года. Работы над ним велись с весны.