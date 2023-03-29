При ДТП на проспекте Октября в Уфе на крышу опрокинулась Skoda Octavia

фото: соцсети

Сегодня, 29 марта, при ДТП на проспекте Октября в Уфе на крышу опрокинулась легковушка. Об этом «КП-Уфа» сообщили в городской ГИБДД.

фото: ГИБДД РБ

По предварительным данным, около трех часов дня 57-летний водитель на Skoda Octavia по пути в сторону Шафиева врезался в грузовую ГАЗель, которая ехала в попутном направлении. После удара легковушка опрокинулась на крышу, в то время как вторая машина столкнулась с Hyundai Solaris.

фото: ГИБДД РБ

В инциденте обошлось без пострадавших. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие службы. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.