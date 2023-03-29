Проезд между двумя улицами в селе Нагаево под Уфой перекрыли из-за талых вод

29 марта проезд между улицами Янтарной и Дорохова в селе Нагаево под Уфой был перекрыт из-за талых вод Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 29 марта, проезд между улицами Янтарной и Дорохова в селе Нагаево под Уфой был перекрыт из-за талых вод. Они подмыли грунт у основания водопропускной трубы. Об этом сообщила администрация Октябрьского района. Там пообещали оповестить дополнительно, когда проезд откроется.

Жителям Нагаево посоветовали воспользоваться альтернативным путем: Нагаевское шоссе – улица Рощинская – объездная дорога, ведущая от Нагаевского строительного рынка.

фото: ufacity.info

Напомним, в Белорецком районе Башкирии до следующей недели перекрыли проезд на одной из автодорог. Это связано с подъемом паводковых вод.