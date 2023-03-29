Депутат Госдумы из Башкирии Римма Утяшева за год заработала 6,69 млн рублей

фото: vk.com // Римма Утяшева

Римма Утяшева, депутат Госдумы восьмого созыва из Башкирии, за 2022 год заработала 6 млн 696 тыс. рублей. Она разметила декларацию на своей странице в соцсетях, хотя с текущего года информация о доходах парламентариях может публиковаться в обезличенном виде.

– Я следую примеру председателя Государственной Думы Вячеслава Володина и публикую данные своей декларации, – пояснила народная избранница. – Данные по движимому и недвижимому имуществу по сравнению с 2021 годом не изменились. […] За рубежом ни счетов, ни имущества никогда не было и нет. Как и прежде, я регулярно направляю деньги на благотворительность, помогаю нуждающимся, участникам СВО и их семьям, жителям Донбасса.

Согласно декларации Утяшевой, у нее сейчас есть две квартиры: одна находится в собственности площадью 100 кв. м., а другая - в пользовании на срок полномочий депутата Госдумы на 64,3 кв. м. Ее супруг за 2022 год заработал куда меньшую сумму – 682 тыс. рублей. Ему принадлежит элитный автомобиль Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC.

Отметим, что в позапрошлом 2021 году доход Утяшевой был меньше – 4 млн рублей.