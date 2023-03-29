В Белорецком районе Башкирии из-за паводка ограничили движение транспорта

Фото: ГИБДД Башкирии

Сегодня, 29 марта, в Белорецком районе Башкирии с 14:00 из-за паводка ограничили движение транспорта. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Ограничительные меры до 10:00 3 апреля введены для всех видов транспорта на участке дороги Верхний Авзян – Исмакаево – Станция Улу-Елга – Ишля – Тукан – Зигаза.

Напомним, ранее в Кугарчинском районе Башкирии из-за подъема паводковых вод с полуночи до 18:00 29 марта перекрыли участок автодороги Верхнесюрюбаево – Исянгулово – Мраково. До этого из-за паводка были перекрыты участки трассы Сибай-Туяляс, дороги рядом с деревней Набережный в Бижбулякском районе и Южный обход села Иглино.