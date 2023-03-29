В Уфе из-за паводка на набережной реки Белая демонтируют ограждения

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В Уфе вдоль набережной в створе реки Белая демонтируют ограждения. Об этом рассказал пресс-служба городской администрации.

Уфимская Служба речных переправ временно уберет конструкции в районе причала на Монументе дружбы, а также возле сцены вблизи амфитеатра и на площадке перед бассейном «Юность» в рамках профилактических мероприятий по прохождению весеннего половодья.

Власти города рекомендуют гражданам воздержаться от прогулок по территории объекта в период сильного половодья, особенно в вечернее и ночное время, а также просят не допускать нахождения детей в затопляемых зонах набережной.