Хабиров рассказал о главных достижениях Башкирии в 2022 году

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 29 марта, глава Башкирии Радий Хабиров на 52-ом заседании регионального Государственного Собрания рассказал о главных достижениях республики Башкирии в 2022 году.

В начале прошлого года, по словам Хабирова, на Россию обрушилось беспрецедентное санкционное давление, однако «Башкортостан стойко держал удар».

В своем отчете глава республики сообщил, что в 2022-ом индекс промышленного производства в регионе составил 102,7%. Аграриям удалось собрать рекордный урожай зерновых – пять миллионов тонн. А объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 28%.

Также, по данным руководителям региона, в Башкирии сложилась рекордно низкая безработица – 3,4%. Помимо прочего, согласно отчету Хабирова, республика добилась исторического максимума по вводу жилья – три миллиона квадратных метров.