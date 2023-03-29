Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе почти на полгода перекроют улицу Диниса Булякова. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

С 3 апреля до 23 сентября будет ограничено движение на половине проезжей части на участке от дома №2 до №8 и от дома №2 до улицы Афзала Тагирова. Ограничительные меры связаны с проведением строительно-монтажных работ канализационного коллектора от канализационной насосной станции «Затон-Восточный» до площадки городских очистных сооружений канализации.

– Пожалуйста, планируйте маршрут заранее! – призвали городские власти.