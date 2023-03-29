Девушка из Башкирии борется за звание самой красивой сотрудницы МЧС России

Фото: МЧС Башкирии

Девушка из Башкирии борется за звание самой нежной и красивой сотрудницы МЧС России. Об этом рассказала пресс-служба регионального отделения ведомства.

Старший дознаватель Кумертауского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы республиканского чрезвычайного министерства стала финалисткой в конкурсе МЧС России «Девушка-весна»!

За первое место вместе с Ольгой Калининой борются сотрудницы МЧС из Приморского края, Удмуртской Республики и Республики Крым. Голосование проводится в официальной группе «ВКонтакте» МЧС России, оно должно завершиться сегодня, 29 марта, в 12:00.