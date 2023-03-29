В Уфе 9 месяцев разыскивают 38-летнего Руслана Калинина

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В Уфе уже девять месяцев разыскивают 38-летнего Руслана Калинина. Об этом рассказали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Местонахождение Руслан Александровича стало неизвестно 7 июня прошлого года. Его приметы: рост мужчины – 175 сантиметров, у него худощавое телосложение, светлые волосы и голубы глаза. Во что он был одет в день своего исчезновения, к сожалению, неизвестно.

Активисты «ЛизаАлерт» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении Руслана Калинина, сообщить ее, обратившись по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.