В Башкирии разбился пьяный водитель Lada Kalina

Фото: ГИБДД Башкирии

Вчера вечером, 28 марта, в Бижбулякском районе Башкирии разбился пьяный водитель отечественного автомобиля. Подробности произошедшего рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Авария случилась на 15 километре автодороги Бижбуляк-Аитово. Lada Kalina, которой управлял 39-летний местный житель, вылетела в кювет и перевернулась. Водитель в результате случившегося получил травмы, ему потребовалась помощь медиков. Медосвидетельствование показало наличие 0,360 мг/л алкоголя в выдыхаемом им воздухе.

По факту случившегося начато разбирательство.