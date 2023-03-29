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НовостиПроисшествия29 марта 2023 3:42

В Башкирии разбился пьяный водитель Lada Kalina

Авария случилась на дороге Бижбуляк-Аитово
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Вчера вечером, 28 марта, в Бижбулякском районе Башкирии разбился пьяный водитель отечественного автомобиля. Подробности произошедшего рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Авария случилась на 15 километре автодороги Бижбуляк-Аитово. Lada Kalina, которой управлял 39-летний местный житель, вылетела в кювет и перевернулась. Водитель в результате случившегося получил травмы, ему потребовалась помощь медиков. Медосвидетельствование показало наличие 0,360 мг/л алкоголя в выдыхаемом им воздухе.

По факту случившегося начато разбирательство.