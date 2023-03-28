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НовостиОбщество28 марта 2023 19:34

В Башкирии из-за паводка перекрыли движение на еще одной дороге

Предварительно ограничение будет действовать до вечера 29 марта
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Баймакском районе Башкирии из-за подъема паводковых вод с полуночи до 18:00 29 марта частично перекрыли автодорогу Верхнесюрюбаево – Исянгулово – Мраково

В Баймакском районе Башкирии из-за подъема паводковых вод с полуночи до 18:00 29 марта частично перекрыли автодорогу Верхнесюрюбаево – Исянгулово – Мраково

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Баймакском районе Башкирии из-за подъема паводковых вод с полуночи до 18:00 29 марта перекрыли автодорогу Верхнесюрюбаево – Исянгулово – Мраково на участке с нулевого по 6,6 км. Сейчас отрезок, где ввели ограничение, можно объехать по двум путям: либо по дороге Бекешево – Малоисимово, либо через село Назаркино по дороге Максютово – Назаркино. Об этом предупредил региональный Минтранс.

– Время окончания прекращения движения может быть изменено. Ведется дежурство дорожных служб. Будьте внимательны и осторожны! – передали в ведомстве.

Напомним, ранее из-за паводка были перекрыты участки трассы Сибай-Туяляс, дороги рядом с деревней Набережный в Бижбулякском районе и Южный обход села Иглино.