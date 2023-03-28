кадр видео: Telegram // Владимир Севастьянов

Начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов обратился к водителям с предостережением из-за сильного тумана, который опустился на республику вечером 28 марта. Руководитель ведомства в своем телеграм-канале показал видео с трассы Уфа-Иглино, на которой заметно существенное ухудшение видимости.

– Сильный туман значительно ограничил видимость на дорогах, – написал Севастьянов. – Снижайте скорость, держите дистанцию и боковой интервал. Не допускайте необдуманных маневров обгона и опережения!

Напомним, ранее о высокой вероятности появления тумана в республике предупреждало региональное МЧС.