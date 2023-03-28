В ходе СВО погиб мобилизованный рядовой из Башкирии Эдуард Абликов

фото: vk.com // Рушан Гареев

В ходе специальной военной операции на территории Луганской народной республики погиб 36-летний мобилизованный рядовой из Бураевского района Башкирии Эдуард Абликов. Об этом в своих соцсетях сообщил глава муниципалитета Рушан Гараев.

– Одним из первых в сентябре 2022 года добровольно ушел по мобилизации. Служил снайпером. Погиб 12 марта 2023 года. Разделяем огромную боль утраты всех, кто любил и знал этого сильного, храброго, замечательного парня, – написал чиновник. – О месте и времени прощания с военнослужащим дополнительно сообщим.

Абликов учился в школе №1 в селе Бураево в 2004 году. По словам друзей, одноклассников и учителей, он был общительным, открытым, спокойным, трудолюбивым и охотно отзывался на просьбы. После школы Эдуард получил специальность менеджера организации в Уфимской государственной академии экономики и сервиса. В 2009 году его призвали на срочную службу в армию. Он проходил ее в Москве в рядах МВД России. После демобилизации Абликов работал помощником бурильщика, менеджером в банке, а также специалистом по охране порядка и безопасности в кубке федерации по футболу в Сочи.

Напомним, на днях в Уфе простились с погибшим в СВО танкистом Андреем Зайцевым.