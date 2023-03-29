В Уфе проходит конкурс «Читать сердцем», посвященный Великой Победе

Мария Сарамуд, юная участница проекта «Читать сердцем». Фото: предоставлено «Газпром переработка»

В Башкирии запущен масштабный литературный конкурс «Читать сердцем», в котором конкурсанты представляют свои любимые произведения о подвиге народа в Великой Отечественной войне. Участие в проекте, организатором которого выступает компания «Газпром переработка», могут принять сотрудники дочерних обществ и организаций «Газпрома», а также члены их семей.

Для участия в проекте необходимо записать видеоролик, в котором конкурсант читает целое произведение или отрывок из него на военно-патриотическую тему. Принимаются произведения в жанре поэзии и прозы. Соревноваться участники будут в шести номинациях – индивидуальных и групповых. В номинации «Коллективное чтение» могут участвовать целые группы сотрудников подразделений предприятий. Также можно записать видео совместно с детьми и родителями в номинации «Семейное чтение». А по количеству самых активных участников, приславших от организации наибольшее количество видеороликов, будет определена «Самая читающая компания». Заявки принимаются до 10 апреля.

Для оценки работ организаторы пригласили известных деятелей культуры и образования. Среди них генеральный продюсер Международного кинофестиваля «Влюбленные в искусство» Илья Михайлов-Соболевский, писатель-фантаст Дмитрий Емец, российские актеры тетра и кино Константин Соловьев и Андрей Филиппак, ведущая телевизионных программ Ольга Митрофанова и многие другие.

Айрат Ишмурзин, генеральный директор ООО «Газпром переработка». Фото: предоставлено «Газпром переработка»

- Такой масштабный проект мы организуем впервые. Он позволит объединить сотрудников компаний, находящихся в разных регионах России. Его задача – повысить уровень значимости поэзии и прозы, привлечь к участию в конкурсе талантливых работников, - рассказал генеральный директор ООО «Газпром переработка» Айрат Ишмурзин. – Желаю удачи и успеха всем участникам «Читать сердцем»!

Итоги конкурса «Читать сердцем» будут оглашены 5 мая. Победителям и призерам будут вручены ценные призы, грамоты и дипломы, все конкурсанты получат электронные сертификаты об участии.