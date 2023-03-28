За январь-февраль 2023 года от отравления алкоголем в Башкирии скончались 34 человека

С января по февраль 2023 года от отравления алкоголем в Башкирии скончались 34 человека – на девять больше, чем за тот же прошлогодний период Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С января по февраль 2023 года от отравления алкоголем в Башкирии скончались 34 человека – на девять больше, чем за тот же прошлогодний период. Данные 27 марта озвучил региональный Роспотребнадзор.

Наибольшее число летальных исходов от интоксикации спиртным было зарегистрировано в Уфе (девять случаев) и Белорецке (четыре).

Общий показатель отравлений алкоголем по Башкирии с начала года составил 5,5 на 100 тыс. человек (в 2021 было 4,2). Всего за два месяца текущего года спиртным до необходимости медицинского вмешательства злоупотребили 222 жителя. Чаще всего это происходило в Стерлитамаке (76 случаев), Уфе (50), Белорецке (22), Нефтекамске (13), в Стерлитамакском (восемь) и Уфимском (семь) районах, а также городе Октябрьском (шесть).

Ранее в Роспотребнадзоре также рассказали, что в Башкирии почти 50% случаев отравления наркотиками привели к смерти.