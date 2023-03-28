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НовостиПроисшествия28 марта 2023 12:38

«Я тебя убью!»: в Башкирии мужчина угрожал расправой супруге

В Башкирии будут судить мужчину, который с ножом угрожал жене убийством
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В башкирском городе Октябрьском будут судить 35-летнего местного жителя, который угрожал убийством своей жене

В башкирском городе Октябрьском будут судить 35-летнего местного жителя, который угрожал убийством своей жене

Фото: Рустем АХУНОВ

В башкирском городе Октябрьском будут судить 35-летнего местного жителя, который угрожал убийством своей жене. Об этом 28 марта сообщило региональное МВД.

Как рассказали в правоохранительным ведомстве, между семейной парой произошел конфликт из-за того, что мужчина был пьян. В какой-то момент он схватил кухонный нож, стал размахивать им перед лицом 36-летней жены со словами «Я тебя убью». Женщина испугалась и вызвала полицию. Ее обидчик не стал отрицать вину, но в то же время сказал, что убивать супругу не собирался, надеясь только припугнуть.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.