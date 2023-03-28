МЧС предупредило жителей Башкирии о гололедице и сильном тумане 29 марта

29 марта на отдельных участках автодорог в Башкирии возникнет гололедица, а также туман с видимостью до 500 и менее метров Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Завтра, в среду 29 марта, на отдельных участках автодорог в Башкирии возникнет гололедица, а также туман с видимостью до 500 и менее метров. Об этом предупредило региональное МЧС.

По данным синоптиков башкирского Гидрометцентра, 29 марта в республике обойдется без существенных осадков – только в восточных районах ночью пройдет небольшой снег с дождем. Умеренный ветер будет дуть с восточного направления.

Температура воздуха в темное время суток понизится до -4, +1°. Днем столбики термометров покажут +6, +11°.

Ранее синоптики поделились прогнозом погоды на апрель.