В Башкирии мужчина сломал ногу 4-месячной дочери, которая не хотела спать

В Бураевском районе Башкирии мужчина сломал ногу 4-месячной дочери, которая не хотела спать Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Бураевском районе Башкирии мужчина сломал ногу 4-месячной дочери, которая не хотела спать. Изначально он намеревался ударить супругу за то, что она не убаюкала ребенка, но промазал. Об этом 28 марта сообщил телеграм-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в одной из районных деревень, где у супружеской пары в ноябре 2022 года родилась дочь. Мужчина оказался морально не готов к воспитанию девочки и постоянно психовал из-за ее плача. Вернувшись в последний раз домой, он снова вспылил, поскольку жена не смогла убаюкать малышку. Отец начал ломать вещи, замахнулся на супругу, но ударил мимо – прямо по ноге маленькой дочери. В итоге у нее сломалась бедренная кость.

«КП-Уфа» обратилась за комментарием в МВД Башкирии. Там рассказали, что в отношении нерадивого отца проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение. В Минздраве республики тем временем передали, что пострадавшая девочка была госпитализирована в больницу №17 в Уфе еще 15 марта. Завтра ее планируют выписать.