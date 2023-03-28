В канаве в Демском районе Уфы вновь заметили воду ядовито-зеленого цвета

фото: vk.com // Антон Тарасов

В Демском районе Уфы вновь обнаружили воду ядовито-зеленого цвета в канаве. Ситуацию в своих соцсетях 28 марта прокомментировал местный глава Антон Тарасов.

По словам чиновника, Управление гражданской защиты выявило в дренажной трубе источник неестественного оттенка – таблетку соли флуоресцеина. По словам Тарасова, «этот краситель считается абсолютно безопасным для человека и окружающей среды». Тем не менее сейчас специалисты удаляют эту таблетку. В то же время сотрудники Минэкологии Башкирии взяли пробы воды для анализа.

– Информация о случившемся оперативно передана в надзорные органы. На место выехал заместитель прокурора Демского района Марсель Хакимов, а также прибыли сотрудники полиции. Им предстоит выяснить каким образом таблетка красителя оказалась в трубе и связан ли этот случай с ситуацией, которая произошла осенью прошлого года в Черноозерском кордоне, – добавил глава чиновник.

Напомним Тарасов говорит о случае, который произошел в ноябре. Тогда зеленая вода появилась на Чебоксарской улице. Впоследствии выяснилось, что причиной ее возникновения стало повреждение упаковки красителя для водоэмульсионных составов. Спустя три дня после этого местные жители заметили целый овраг с водой кислотно-зеленого цвета.