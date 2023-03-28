В Уфе осудили водителя поливомоечной машины, который насмерть задавил пенсионера

фото: ГИБДД РБ

Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор водителю поливомоечной машины, который насмерть задавил 85-летнего мужчину. Об этом 28 марта сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

ДТП произошло в июне прошлого года. Н проспекте Октября 60-летний рабочий поливомоечной машины ГАЗ при движении задним ходом на тротуаре допустил наезд на пенсионера. От полученных травм пожилой пешеход скончался на месте происшествия. В беседе с сотрудниками полиции шофер сказал, что не видел погибшего в зеркалах заднего вида и остановился, когда почувствовал толчок.

Против водителя было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения со смертельным исходом. Мужчина признал свою вину. Его приговорили к одному году и восьми месяцам лишения свободы в колонии-поселении. С подсудимого также взыскали 1 млн рублей в качестве моральной компенсации в пользу родных погибшего.