Верховный суд Башкирии утвердил отмену домашнего ареста министрам Беляеву и Кучарбаеву

Слева направо: министр ЖКХ Борис Беляев и министр строительства Рамзиль Кучарбаев // фото: glavarb.ru

Сегодня, 28 марта, Верховный суд Башкирии утвердил отмену домашнего ареста министру ЖКХ Борису Беляеву и министру строительства и архитектуры республики Рамзилю Кучарбаеву, обвиняемых в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов региона.

– Суд апелляционной инстанции изменил постановление районного суда, установив запрет определенных действий сроком на два месяца и возложив обязанность на Беляева и Кучарбаева являться в суд самостоятельно. В остальной части постановление оставлено без изменения, – передали в инстанции.

Напомним, министры обвиняются в превышении должностных полномочий из-за незаконной приемки очистных сооружений в Кумертау в 2017 году. В то время Беляев был мэром города, а Кучарбаев – начальником управления капстроительства Башкирии. Ранее суд разрешил чиновникам гулять по два часа в день, а затем продлил срок домашнего ареста. 15 марта госслужащим отменили домашний арест. Смягчение этой меры пресечения пыталась оспорить прокуратура.