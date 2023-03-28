В Башкирии для ямочного ремонта раньше срока запустили в работу 3 асфальтобетонных завода

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии для ямочного ремонта на две недели раньше срока запустили в работу три асфальтобетонных завода. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства.

25 марта приступили к работе предприятия Кармаскалинского и Стерлитамакского дорожно-ремонтных строительных управлений, а с 27 числа – Бирского.

Под данным дорожного ведомства, по состоянию на 28 марта в республике на региональных и межмуниципальных дорогах было выявлено 6 707 дефектов, из них на 3 221 яма уже устранена.

Чиновники утверждают, что остальные асфальтобетонные заводы «Башкиравтодора» уже готовятся к предстоящему дорожному сезону. В начале следующего месяца все 27 предприятий будут запущены в работу.

Напомним, вчера, 27 марта, глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в Центре управления республикой жестко отчитал главу регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства Александра Клебанова и заместителя премьер-министра Алана Марзаева за ямочный ремонт дорог.