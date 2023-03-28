Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Башкирии почти 50% случаев отравления наркотиками закончились смертью. Об этом рассказал региональный Роспотребнадзор.

За первые два месяца текущего года в республике зафиксировано 45 случаев отравления запрещенными веществами, что на 14 больше, чем в январе-феврале 2022-го. 22 случая имели летальный исход (январь-февраль прошлого года – 19).

Отравления наркотиками были зарегистрированы в Уфе (28 случаев), Стерлитамаке (семь), Октябрьском (два), Белорецке (один), Салавате (один), а также в Благовещенском (два), Дуванском, Иглинском, Кармаскалинском, Туймазинском районах (по одному).