В Башкирии пьяный работник керамического завода разбился с высоты 5 метров

Фото: Рустем АХУНОВ

В башкирском городе Октябрьский пьяный 51-летний дробильщик-размольщик керамического завода разбился с большой высоты. О случившемся рассказала пресс-служба Государственной инспекции труда республики.

Происшествие случилось 21 января в массозаготовительном цеху предприятия. После снятия проб шликера (жидкой глиняной массы) из мельницы рабочий запустил ее заново. Для того, чтобы проверить, не протекает ли суспензия, он перегнулся через перила ограждения. Мужчина потерял равновесие и рухнул с загрузочной площадки высотой пять метров на прямо бетонный пол. На место ЧП прибыли медики, пострадавшего госпитализировали, в больнице ему диагностировали тяжелую сочетанную травму. В крови у него обнаружили этиловый спирт в количестве 2,35 промилле.

Как выяснилось впоследствии, причиной несчастного случая стало не только состояние рабочего, но и то, что на предприятии не был установлен порядок проверки протечки шликера из шаровой мельницы, на которую нет паспорта и руководства по эксплуатации. Также Гострудинспекция отмечает, отсутствие контроля за соблюдением работниками трудового распорядка в части запрета употребления алкоголя и то, что сотрудник не был отстранен от работы из-за своего состояния.

– За допущенные нарушения требований охраны труда в отношении работодателя принимаются меры административно-правового воздействия, – сообщила инспекция труда.