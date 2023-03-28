В Уфе на 2 недели продлили ограничение движения на улице Октябрьской революции

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 28 марта, в Уфе на две недели продлили ограничение движения на улице Октябрьской революции. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Ранее в связи с переустройством сетей «Уфаводоканала» на период с 25 до 28 марта был закрыт проезд машин на 20-метровом участке районе дома №75. Ограничительные меры продлены на 13 дней – до 24:00 9 апреля.

– Схема движения общественного транспорта будет изменена. Городские службы просят заранее планировать свой маршрут, – заявила мэрия столицы Башкирии.