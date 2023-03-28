В Башкирии на реке Белой стартовал ледоход

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Возле башкирского города Салават на реке Белой начался ледоход. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.

– Наблюдая за этим завораживающим действием не забывайте соблюдать меры безопасности! – призвали чиновники.

Напомним, вчера, 27 марта, на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой начальница регионального управления Гидрометцентра Вилора Горохольская рассказала, что вскрытие рек Башкирии ожидается на 7-10 дней раньше средних дат – в период с 28 марта по 9 апреля в зависимости от участка.