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НовостиОбщество28 марта 2023 4:44

В Башкирии на реке Белой стартовал ледоход

Это случилось возле Салавата
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Возле башкирского города Салават на реке Белой начался ледоход. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.

– Наблюдая за этим завораживающим действием не забывайте соблюдать меры безопасности! – призвали чиновники.

Напомним, вчера, 27 марта, на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой начальница регионального управления Гидрометцентра Вилора Горохольская рассказала, что вскрытие рек Башкирии ожидается на 7-10 дней раньше средних дат – в период с 28 марта по 9 апреля в зависимости от участка.