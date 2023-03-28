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НовостиПроисшествия28 марта 2023 4:01

В Уфе Toyota Land Cruiser сбил на пешеходном переходе 9-летнюю девочку и ее дядю

ДТП случилось на улице Невского
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Вчера вечером, 27 марта, в Орджоникидзевском районе Уфы произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. О случившемся рассказала глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов.

Авария произошла на улице Невского. 43-летний уфимец за рулем Toyota Land Cruiser 200 наехал на девятилетнюю девочку и ее 36-летнего дядю. В результате происшествия оба получили травмы. Пострадавший мужчина рассказал, что в момент ДТП он вместе с племянницей переходил дорогу пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора

По факту дорожно-транспортного происшествия было начато разбирательство.