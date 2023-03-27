В Башкирии спасатели достали из реки тонувшую косулю

фото: Telegram // Город Салават

В башкирском городе Салавате спасатели достали из реки Белой едва не утонувшую косулю. Инцидент произошел утром 27 марта. Об этом сообщила местная администрация.

Животное доплыть до противоположного берега, но выбилось из сил и не смогло забраться на лед. Сотрудники аварийно-спасательного отряда вытащили косулю на сушу и доставили ее ветеринарам. Специалисты оказали ей необходимую помощь.

– Животное передали волонтерам Благотворительного фонда защиты животных и охраны окружающей среды «Мазай». Мы надеемся, что косуля скоро окрепнет и сможет продолжить жить полной жизнью в дикой природе, – рассказали в мэрии.

Напомним, в феврале этого года ветеринары из Уфы спасли экзотическое животное от некроза.