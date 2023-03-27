Суд в Уфе арестовал трех взрослых и несовершеннолетнего за поджог на железной дороге

Советский районный суд Уфы отправил на два месяца в следственный изолятор трех взрослых и одного несовершеннолетнего, которые обвиняются в поджоге релейного шкафа на железной дороге

Советский районный суд Уфы отправил на два месяца в следственный изолятор трех взрослых и одного несовершеннолетнего, которые обвиняются в поджоге релейного шкафа на железной дороге. Об этом 27 марта сообщила пресс-служба инстанции.

По версии следствия, группа молодых людей по предварительному сговору для «дестабилизации деятельности органов власти» легковоспламеняющейся жидкостью подожгли релейный шкаф на третьем километре перегона «Карламан Приуралье» в Кармаскалинском районе. Объект был полностью уничтожен огнем.

Обвиняемые и их защита возражали против заключения под стражу и настаивали на домашнем аресте, однако суд удовлетворил ходатайство следователя.

Напомним, ранее обвиняемых студентов, обвиняемых в подготовке терактов на железной дороге в Уфе, внесли в список террористов.