В Уфе из-за отключения подстанции без электричества остались жильцы домов на двух улицах

Вечером, 27 марта из-за отключения трансформаторной подстанции без электричества остались жильцы многоквартирных домов на улицах Правды и Левитана Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня вечером, 27 марта, из-за отключения трансформаторной подстанции без электричества остались жильцы многоквартирных домов на улицах Правды и Левитана. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Демского района Антон Тарасов.

– Также приостановлено электроснабжение насосов квартальной сети центрального теплового пункта. Соответственно, прекратилась подача отопления и горячей воды в домах, расположенных в квартале улиц Правды-Левитана-Ухтомского, – передал чиновник.

По словам Тарасова, сейчас профильные специалисты проводят аварийные работы по восстановлению электроснабжения. Он заявил, что держит ситуацию на контроле.