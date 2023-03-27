В Уфе машина скорой помощи застряла в яме разбитой дороги и завалилась набок

фото: соцсети

В ночь с 24 на 25 марта в Демском районе Уфы машина скорой помощи застряла на разбитой дороге и завалилась на бок. Инцидент произошел в районе садовых товариществ. Чтобы вытащить автомобиль экстренной службы, пришлось вызывать спасателей. Сообщение об этом случае появилось в соцсетях.

– Ещё в прошлом году дорога была хорошая, отсыпана щебнем и уложена асфальтная крошка. В декабре 2022 года проводились работы газовой службой, и дорога по всем СНТ была уничтожена, а это сотни тысяч рублей, вложенные собственниками. Круглый год проживает около 250 домов, все с детьми. 250 домов это больше чем в хорошей деревне. По дороге не могут пройти дети в школу, проехать жители и скорая помощь, – написал местный житель.

фото: соцсети

Инцидент «КП-Уфа» подтвердили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям. Там рассказали, что сотрудники аварийно-спасательной службы извлекли автомобиль из ямы при помощи буксировочного троса.

Напомним, в начале марта жителям Уфы пришлось самим откапывать застрявшую в снегу на дороге машину скорой помощи.