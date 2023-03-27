С 27 мая между Уфой и Имеретинским Курортом в Сочи начнет курсировать 2-этажный поезд

С 27 мая между Уфой и Имеретинским Курортом в Сочи начнет курсировать пассажирский 2-этажный поезд с купейными вагонами Фото: Андрей АБРАМОВ

С 27 мая между Уфой и Имеретинским Курортом в Сочи начнет курсировать пассажирский 2-этажный поезд с купейными вагонами. Продажа билетом уже открыта на юг России уже открыта. Об этом 27 марта сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

– Первый состав отправится из Уфы 27 мая, из Имеретинского Курорта – 29 мая. Поезд будет курсировать по датам, отправляясь из Уфы в 07:18, из Самары в 16:35, со станции Имеретинский Курорт – в 18.51 [время везде указано местное], – рассказали в филиале «РЖД».

Там пояснили, что в пути поезд будет останавливаться на станциях Абдулино, Самара, Сызрань-Город, Сенная, Саратов, Волгоград, Краснодар, Туапсе, Сочи и Адлер.

Новый поезд оборудован системами контроля безопасности, связи, поддержания микроклимата, а также экологически чистым туалетом. В каждом купе, вход в которые осуществляется через магнитные карты, есть розетки для гаджетов. В одном из вагонов оборудовано подъемное устройство для инвалидных колясок.