В Башкирии вынесли приговор водителю без прав, который в Новый год насмерть сбил студента

В Иглинском районе Башкирии вынесли приговор 18-летнему водителю без прав, который в Новый год насмерть сбил трех студентов

В Иглинском районе Башкирии вынесли приговор 18-летнему водителю без прав, который в Новый год насмерть сбил трех студентов. Один из пострадавших скончался. Об этом 27 марта сообщила региональная прокуратура.

ДТП произошло вечером 1 января текущего года в селе Иглино. Молодой человек за рулем Lada Granta превысил скорость на улице Ленина и совершил наезд на троих пешеходов, которые шли по обочине.

– В результате дорожно-транспортного происшествия один из них скончался, молодой человек и 17-летняя девушка получили тяжкий и средний вред здоровью, – передали в надзорном ведомстве.

Против водителя было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения со смертельным исходом лицом, не имеющим прав на управление транспортом. На суде он признал вину. Его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении.

Напомним, сегодня стало известно, что в Башкирии смягчили приговор водителю автобуса, по вине которого погибли шесть человек.