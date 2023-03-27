В Башкирии подростков застали за омерзительным занятием у подъезда

В башкирском городе Стерлитамаке подростков застали за омерзительным занятием у подъезда жилого дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В башкирском городе Стерлитамаке подростков застали за омерзительным занятием у подъезда жилого дома. Горожане пожаловались на местную молодежь в соцсетях.

Поступок двух юношей зафиксировало видеонаблюдение подъездной двери. На кадрах видно, как парни подходят к дому и плюются. После этого один из них закрывает объектив камеры пережеванной неизвестной субстанцией. Под громкий смех оба впоследствии удаляются.

– Вот такое поколение растет в нашем городе. Дверь обхаркали, камеру заклеили, – написал житель Стерлитамака, выложивший запись.

Поведению молодых людей возмутились и другие пользователи. Они отметили, что за такое нужно наказать и самих подростков, и их родителей.