В Башкирии подростков застали за омерзительным занятием у подъезда

В башкирском городе Стерлитамаке подростков застали за омерзительным занятием у подъезда жилого дома
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В башкирском городе Стерлитамаке подростков застали за омерзительным занятием у подъезда жилого дома. Горожане пожаловались на местную молодежь в соцсетях.
Поступок двух юношей зафиксировало видеонаблюдение подъездной двери. На кадрах видно, как парни подходят к дому и плюются. После этого один из них закрывает объектив камеры пережеванной неизвестной субстанцией. Под громкий смех оба впоследствии удаляются.
– Вот такое поколение растет в нашем городе. Дверь обхаркали, камеру заклеили, – написал житель Стерлитамака, выложивший запись.
Поведению молодых людей возмутились и другие пользователи. Они отметили, что за такое нужно наказать и самих подростков, и их родителей.