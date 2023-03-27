Хабиров поручил срочно и существенно упростить порядок выдачи земель предпринимателям

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Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании 27 марта поручил местному правительству в течение двух недель разработать предложения по упрощению порядка выдачи земель предпринимателям. Он назвал свою инициативу «либерализацией инвестиционного законодательства».

– Я был на выставке […], стоит руководитель сельхозпредприятия. Я говорю, как дела у вас. Он говорит, плохо. Я говорю, почему, – потому что землю обещали, и не дали. Прошел год. Он за год землю не получил. Я подумал, что это просто бюрократия наша. Оказалось, вопрос глубже – вопрос системной проблемы. Я прошу правительство начать готовить предложения по существенной либерализации нашего инвестиционного законодательства – особенно в части финансовых мер и выделения земли, – сказал руководитель региона.

По словам Хабирова, вне делового оборота сейчас находится 60% земли республики. Он отметил, что либерализация в части инвестиционного законодательства несет риски обмана и мошенничества со стороны предпринимателей, «но в массе своей мы должны создать быстрые условия без отягощающих требований». К числу таковых, например, относится требования о наличии на счету бизнесменов большой – иной раз «астрономической», отмечает глава Башкирии, – суммы денег. «Уроните все такие [требования] – если в это время человек пытается что-то делать, землю надо быстро и максимально давать», заключил чиновник.