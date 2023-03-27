На проспекте Октября в Уфе водитель Nissan Teana сбил пожилую женщину

фото: Госавтоинспекция Уфы

В Уфе водитель легковушки сбил пожилую женщину. ДТП произошло сегодня в полдень, 27 марта. Об этом «КП-Уфа» сообщила городская Госавтоинспекция.

По данным дорожной полиции, 44-летний мужчина за рулем Nissan Teana совершил наезд на пенсионерку, поворачивая с улицы Оренбургской на проспект Октября. В этот момент пострадавшая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В результате инцидента женщина с травмой головы и ног была доставлена в больницу. Сейчас ГИБДД устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Напомним, накануне в Уфе 18-летний водитель без прав сбил 17-летнюю девушку и скрылся с места ДТП.