Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии ожидаемая продолжительность жизнь увеличилась на 3,5 года. Это следует из данных, опубликованных Росстатом.

По итогам минувшего года данный показатель составил 73,01 год, а в 2021-ом – 69,49. Это рекорд как для республики. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2019 году (72,64). А самый минимальный результат регистрировался в 1995 году – 66,18.

К слову, в 2022 году по темпам роста ожидаемой продолжительности жизни Башкирия замкнула топ-3 регионов Приволжского федерального округа по итогам 2022 года. На втором месте оказался Татарстан (рост на 3,65 года до 74,93), на первом – Саратовская область (рост на 3,79 года до 72,87).