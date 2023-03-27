В Башкирии виновнику ДТП с 6 погибшими смягчили срок

Фото: МВД Башкирии

Сегодня, 27 марта, Верховный Суд Башкирии смягчил приговор водителю автобуса, виновному в ДТП с шестью погибшими. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов.

Авария случилась прошлым летом – 25 июля. 28-летний водитель пассажирского микроавтобуса «FORD TRANSIT» осуществлял рейс по маршруту Уфа-Языково. Он ехал, превышая допустимую скорость, и движения на 1412 километре дороги М-5 «Урал» столкнулся с попутным «КАМАЗом». В результате произошедшего шесть пассажиров «Форда» погибли, еще одному был причинен тяжкий вред здоровью.

В момент инцидента в автобусе находились 24 человека, хотя допустимо не больше 19 – пропорционально количеству посадочных мест. Также не все пассажиры были пристегнуты.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Водитель признал свою вину.

24 января текущего года Благоварский межрайонный суд приговорил мужчину к четырем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также его лишили водительских прав на три года.

– Сегодня суд апелляционной инстанции изменил приговор межрайонного суда, смягчив назначенное наказание до трех лет лишения свободы. В остальной части приговор суда оставлен без изменения, – сообщила объединенная пресс-служба судов.