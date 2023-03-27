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НовостиОбщество27 марта 2023 9:28

Экс-мэр Агидели возглавил Совет муниципальных образований Башкирии

Он 12 лет проработал в администрации города
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com // Фанис Гильванов

Фото: vk.com // Фанис Гильванов

Бывший глава администрации Агидели Фанис Гильванов назначен исполняющим обязанности главы Совет муниципальных образований Башкирии. Об этом в ходе сегодняшнего оперативного правительственного совещания в Центре управления республикой рассказал глава республики Радий Хабиров.

Неделю назад Гильванов объявил о своей отставке. В администрации Агидели он работал с 2011 года. Сначала был заместителем главы по промышленной экономике. Должность мэра занимал последние шесть лет.

Решением городского совета города Агидель 22 марта исполнение обязанностей главы администрации было возложено на Дениса Ирназарова.