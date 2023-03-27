В Уфе 18-летний водитель без прав сбил несовершеннолетнюю и скрылся с места ДТП

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера поздно вечером, 26 марта, в Калининском районе Уфы в ДТП пострадала несовершеннолетняя. Подробности происшествия рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась во дворе дома №71/1 по улице Богдана Хмельницкого. 18-летний парень, который, как оказалось, не имел водительских прав, за рулем ВАЗ-21099 при начале движения наехал на 17-летнюю девушку, которая находилась перед автомобилем. После этого молодой человек скрылся, однако дорожной полиции все же удалось установить его личность.

В результате произошедшего пострадавшая получила различные травмы, ее доставили в медучреждение. После оказания помощи девушка была отпущена. 18-летний водитель был привлечен к административной ответственности по статьям «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством» и «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения место дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся». По факту аварии начато разбирательство.