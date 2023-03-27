Хабиров объявил о назначении новых глав муниципалитетов Башкирии

Сегодня, 27 марта, глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в Центре управления республикой объявил о назначении новых глав муниципалитетов.

Решением городского совета города Агидель 22 марта исполнение обязанностей главы администрации было возложено на Дениса Ирназарова.

– У него неплохой опыт в развитии экономики. Денис Ильдарович, Агидель для нас – дорогой город, важный город. Планы у нас есть, поэтому давайте вместе двигать дальнейшее его развитие, – призвал Хабиров.

В Краснокамском районе исполняющим обязанности главы администрации стал Алексей Горбачев.

– Плоть от плоти краснокамский, скажем так. До этого работал и секретарем совета Краснокамского района, люди его знают. Вам желаем успеха, и ответственно прошу работать, – заявил глава республики.

Исполняющий обязанности главы Кушнаренковского района был назначен Марат Латыпов.

– Он тоже кушнаренковский, работал там, поэтому мы желаем вам хорошей работы и успехов, потому что Кушнаренковский район – все-таки тот район, который должен успешно работать и процветать, – отметил руководитель региона.