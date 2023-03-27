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НовостиОбщество27 марта 2023 7:25

Экс-глава «Всей Уфы» Азамат Янбердин назначен помощником главы Башкирии

Также он был председателем Общественной палаты республики
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров назначил Азамата Янбердина своим помощником. Об этом руководитель региона заявил сегодня на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой.

– Я назначил помощником главы Республики Башкортостан Янбердина Азамата Гибадулловича. Вы все его знаете. Ранее был председателем Общественной палаты, директором телекомпании «Вся Уфа». Компетенции у него очень широкие, будет моим помощником, – заявил Хабиров.

Напомним, Азамат Янбердин создал телеканал «Вся Уфа» с единомышленниками в 1999 году, в 2018-ом он его возглавил. В январе текущего года он покинул пост директора телекомпании.