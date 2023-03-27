В Уфе больше 3 недель разыскивают 26-летнего Александра Дигитаева

Фото: Соцсети

В Уфе уже больше трех недель разыскивают 26-летнего Александра Дигитаева. Об этом рассказали поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Местонахождение молодого человека неизвестно с 3 марта. Особые приметы Александра: его рост 178 сантиметров, нормальное телосложение, темные волосы и зелено-голубые глаза. Во что он был одет своего исчезновения – неизвестно.

Добровольцы «ЛизаАлерт» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении Александра Дигитаева, обратиться по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.