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НовостиОбщество27 марта 2023 5:47

В Уфе больше 3 недель разыскивают 26-летнего Александра Дигитаева

Его местонахождение неизвестно с 3 марта
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

В Уфе уже больше трех недель разыскивают 26-летнего Александра Дигитаева. Об этом рассказали поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Местонахождение молодого человека неизвестно с 3 марта. Особые приметы Александра: его рост 178 сантиметров, нормальное телосложение, темные волосы и зелено-голубые глаза. Во что он был одет своего исчезновения – неизвестно.

Добровольцы «ЛизаАлерт» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении Александра Дигитаева, обратиться по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.