В Башкирии мужчина после убийства 3 недели прятался в лесу и пытался покончить с собой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Дуванском районе Башкирии мужчина убил знакомого и несколько недель скрывался от правосудия. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно версии следствия, в мае прошлого года злоумышленник, будучи пьяным, поссорился со своим знакомым. Он ударил приятеля несколько раз по голове, а затем взялся за нож и нанес удары в сердце. Потерпевший от полученных ранений скончался прямо на месте.

После преступления мужчина более трех недель скрывался от правоохранителей, а в момент задержания пытался покончить с собой. Свою вину он не признал. Также выяснилось, что злоумышленник уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.

Салаватский межрайонный суд мужчину виновным в совершении преступления по статье «Убийство». Ему назначили 10 лет колонии особого режима с ограничением свободы на два года.