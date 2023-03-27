В Уфе с 28 по 31 марта без воды останутся десятки жилых домов

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В Уфе с 28 по 31 марта без холодной воды останутся жители десятков жилых домов. Об этом рассказала пресс-служба предприятия «Уфаводоканал».

Завтра в Кировском районе отключение водоснабжения ожидается в связи с проведением работ по врезке замененного участка водопровода. Холодной воды лишатся жилые дом и административные здания на улицах Худайбердина и Чернышевского.

С 11:00 29 марта до 10:00 30 марта ожидается отключение воды на участке улиц Мусы Джалиля-Исследовательская. Без холодного водоснабжения останутся дома на Мусы Джалиля, Магистральной, а также участки садового товарищества «Железнодорожник».

30 марта в 10:00 на 12 часов воды лишатся дома на улице Мелеузовской. В тоже время, но уже до 09:00 31 марта будет отключено водоснабжение в домах на Мубарякова, Степана Кувыкина, Рабкоров и Авроры.

Подробный списков адресов на представлен на сайте предприятия «Уфаводоканал».